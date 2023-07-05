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Türkiye
İHA 05.07.2023 22:12

Malatya’da kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da nakliye aracı ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Tandoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda Buhara Caddesi üzerinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yöne ilerleyen B.İ. yönetimindeki nakliye kamyonu çarpıştı.

Yaralananın olmadığı olayda sürücüler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, H.A. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu bacağına isabet alan B.İ. yaralandı.

Malatya’da kaza sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan buldu.

Olayın şüphelisi H.A.’nın daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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