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Türkiye
AA 05.07.2023 20:07

Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 30 yıl önce teröristlerce katledilen 33 sivili anma programı düzenlendi.

Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
[Fotograf: AA]

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince düzenlenen programda, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Alanda, hain saldırıya ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, milleti yasa boğan bu acıyı hep beraber yüreklerde hissettiklerini belirterek, "Milletimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı her zaman yekvücut olmayı başarmış, üzerine oynanan oyunları bozmuştur" dedi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise PKK terör örgütü tarafından köye düzenlenen baskında 28 kişinin kurşuna dizilerek, biri çocuk, biri kadın 5 kişinin ise yakılarak katledildiğini hatırlattı.

Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı

"Başbağlar katliamıyla ilgili araştırma ve inceleme komisyonu kurulmalı"

Katliamı 150 kişilik terörist grubunun gerçekleştirdiğini ve söz konusu kişilerin ellerini kollarını sallayarak köyü terk ettiğini savunan Dikkaya, "Buraya kadar karanlık güçler ve taşeronları kendi görevlerini yaptı. Çünkü Başbağlar tarihi misyonu olan, stratejik konumda bulunan, kimlik yapısı ile vatanımızı bir kaosa sürüklemek isteyenlerin özellikle seçtiği bir yerdi. Bu katliamda geçmişimiz ve o günümüz yok edildi, geleceğimiz ise yok edilmek istendi" dedi.

Katliama dair gerekli incelemenin yapılmasını isteyen Dikkaya, Başbağlar katliamıyla ilgili araştırma ve inceleme komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Dikkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun akamete uğrayan Başbağlar dosyasını yeniden incelemeye almasını istediklerini ifade etti.

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