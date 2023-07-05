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Türkiye
İHA 05.07.2023 17:45

Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamaları çerçevesinde 9 silah ele geçirilirken araması olan 2 şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde kentte büyük çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Çeşitli mekanlarda asayiş uygulamaları yapan ekipler, düğünlerde havaya rastgele silah atılmasının engellenmesine yönelik yapılan uygulamalarında da tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi

Plakasız motorlar üzerinde de denetimlerini sıklaştıran ekipler, 9 günlük bayram tatili boyunca 9 silah ele geçirirken, araması olan 2 şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Yapılan asayiş uygulamalarının vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. 

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