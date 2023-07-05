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Türkiye
DHA 05.07.2023 17:39

Husumetli aileler kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı

Iğdır'da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra Gürpınar köyünde kavga etti. Sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralandı.

Husumetli aileler kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kavgada aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk ailelerin fertleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı.

Grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan biri özel güvenlikçi 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Polis, hastane içerisinde güvenlik tedbiri alarak şeritle çevirdiği olay yerinde delil aradı, soruşturmaya başladı.

Husumetli aileler kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı

Iğdır Devlet Hastanesi'nde meydana gelen kavganın duyulması üzerine her iki ailenin yaşadığı Gürpınar köyü de karıştı.

İki aile tarafları arasında çıkan buradaki kavgada da 13 kişi yaralandı. Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen kavgada yaralananlar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, tarafların hastanede kavga çıkarmaması için güvenlik tedbiri aldı.

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