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Türkiye
AA 05.07.2023 17:26

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 31 düzensiz göçmeni kurtararak karaya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan bir çocuğun tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

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