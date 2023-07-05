Köftecide silahlı kavga: 5 yaralı

Saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı’nda meydana gelen olayda meydan üzerinde M.Ö. ile İ.K.’nin köfte satışı yaptıkları işletmeye gelen 4 müşteri arasında çevreye rahatsızlık verme konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası taraflar silahlarla karşılıklı birbirlerine ateş açarken, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri pompalı tüfek, 2 silah ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.