Manisa'nın Demirci ilçesinde fırıncı Alaaddin Çetinkaya, 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi hazırladı.

Gelecek yıl hedef 4 metre

4 kişinin yoğurduğu dev pide hamuru, 3 metre 20 santimetre uzunluğunda açılarak aynı boydaki fırın küreğinin üzerine yoğun uğraşlar sayesinde serildi.

Çetinkaya, 28 yıldır fırıncılık yaptığını, her yıl geleneksel olarak ramazanın ilk günü büyük bir pide pişirdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Ramazan ayının bereketini anlatmak istedik. Geçen yıl 3 metre yapmıştık bu yıl 20 santimetre daha uzatmaya başardık. Gelecek yıl hedefimiz 4 metre."

Pideyi 60 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise, pideyi belediyenin kurduğu iftar çadırında vatandaşlara ikram edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA