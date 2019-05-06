Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta ayakları ve ağzı bağlı şiddet görmüş sokak köpeğinin bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın S.K. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince S.K.'ye, "hayvana kötü muamele" suçundan 6 bin 184 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu para cezası da Uşak Valiliğince onandı.

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, kötü muameleye maruz kalan sokak köpeğinin tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Kaynak: AA