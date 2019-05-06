Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Taylan, okul harçlığı biriktirmek için sokaklarda simit satıyor.

"Çocuklar üşümesin" adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı.

Kafede süsleme yapıp palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, gençlerle çeşitli oyunlar da oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Kaynak: DHA