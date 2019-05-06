Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

1496 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 879, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen personel sayısı bin 496 oldu.

Söz konusu süre içinde 150 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

Kaynak: AA