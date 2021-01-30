Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 175 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobile düzenlenen operasyonda 175 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak içki getirileceği bilgisini aldı.
Polis ekipleri, S.D'nin kullandığı otomobili, Şehzadeler ilçe girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 175 litre kaçak viski ele geçirildi.
Sürücü S.D. gözaltına alınırken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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