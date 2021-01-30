Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrika bahçesinde saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yangının olduğu alanın etrafında güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de önlem amaçlı bekledi. Ekipler yangının fabrika sahasının yanındaki tır garajına sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bir müddet daha soğutma çalışması yapıldı. Bahçe üzerindeki malzemenin kullanılamaz hale geldiği yangında büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.