Yangın, gece 01.00 sıralarında Bağlar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki boya deposunda meydana geldi.

Yangında hasar meydana geldi

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisindeki boya maddesi nedeniyle büyümeye devam eden yangın için, emniyetten TOMA desteği istendi. Yangın TOMA’ların da müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.