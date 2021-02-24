Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maltepe'de işçiler greve gitti, sokaklarda çöp yığınları oluştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.
DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alındı.
Belediye binası önünde toplanan işçiler, "Bu İş Yerinde Grev Var" yazılı pankartı bina girişine astı.
[Fotoğraf: DHA]
Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı.
[Fotoğraf: DHA]
Taşan çöpler yerlerde birikirken mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan gece saatlerinde grev yapan işçiler, Zümrütevler’de bulunan belediyeye ait garajda toplanarak ateş yakarken gündüz kurulan semt pazarının kaldırılmasının ardından yerlerde çöp birikintileri kaldı.
Etiketler: İstanbul
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