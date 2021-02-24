Gecenin en soğuk kenti eksi 22 dereceyle Ağrı oldu
Yurdun doğusunda kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ağrı'da gece termometreler eksi 22 dereceyi gördü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
En yüksek ve en düşük sıcaklıklar
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 1; sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar da sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olacak.
Ardahan'da ise günün en yüksek sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.
Kayak merkezleri
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 80 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.
Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.
- 10:35
- 10:36
- 10:34
- 10:36
- 10:30