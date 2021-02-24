Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

En yüksek ve en düşük sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Iğdır'da 1; sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar da sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 2 derece olacak.

Ardahan'da ise günün en yüksek sıcaklığının sıfır derece olması bekleniyor.

Kayak merkezleri

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 122, Sarıkamış'ta 80 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.