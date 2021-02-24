Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede yetiştirilen eriğin kalite olarak iyi olduğunu söyledi.

Güzel bir sezon geçirmek istediklerini aktaran Şahin, "Sezonun ilk eriğini üreticimiz Murat Topkara yetiştirdi. Oda olarak biz de üreticimizi tebrik ediyoruz. Sembolik olarak 200 gramlık kasesini 200 liradan satın alıyoruz. Temennimiz daha yüksek fiyata satılması." diye konuştu.

Şahin, alternatif ürün olarak yetiştirilen eriğin katma değerinin yüksek olduğunu belirterek, çiftçilere bu ürünü yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

Murat Topkara ise yeni sezonda ilk ürünü alan üretici olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Geçen sezon erik üretiminden iyi gelir elde ettiğini vurgulayan Topkara, "Bu sezon geçen yılın üzerinde ürün hasat etmeyi bekliyoruz. Erkenci erik üretiminin geliri limon yetiştiriciliğinden daha fazla." dedi.

