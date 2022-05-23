Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çobanlık yapan Eray T. keneyle temas etti.
Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T., buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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