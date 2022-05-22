Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2,5 milyon lira değerinde ekran kartı hırsızlığı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir iş yerine giren şüpheliler 2,5 milyon lira değerinde ekran kartı çaldı. Yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
İstanbul Şişli'de bir kişi bilgisayarının ekran kartının çalındığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi.
Zanlıların bölgeye otomobille gidip, araçlarını park ettikten sonra dükkana girdikleri görüldü.
2 şüpheli, çaldıkları ekran kartlarını park ettikleri otomobile taşırken de kameralara yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 2'sinin çeşitli suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
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