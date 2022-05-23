Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.
İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.
Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek. Detayları @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı. pic.twitter.com/9rPHL4vRX0— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2022
7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.
2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.
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