Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta da devam ediliyor.

Saat 10.00'da sona erecek kısıtlama akşam 20.00'de yeniden başlayacak ve 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.

[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı, 15 Temmuz Millet Meydanı, Sivas Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi'nde drone ile denetim yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]