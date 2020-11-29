Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya ve Edirne sisle kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Konya ve Edirne şehir merkezleri sisle kaplandı. Sadece yüksek kesimlerde binaların çatılarının görülebildiği yoğun siste şehir merkezleri kayboldu.
Konya kent merkezinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.
[Fotoğraf: AA]
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Şehrin üstünü tabaka şeklinde kapatan sis nedeniyle, Konya şehir merkezi sis denizine döndü.
Edirne
Edirne'de yer yer etkili olan sis güzel görüntüler ortaya çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Meriç Nehri yatağı derinliğinde oluşan sis kuşlarla iyi bir kompozisyon oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
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