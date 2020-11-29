Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 09:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 08.33'te 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 12,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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