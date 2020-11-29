Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Özdemir, paylaşımında, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.