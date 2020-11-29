Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havza Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Samsun Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık durumunun iyi olduğunu, vatandaşlardan dua beklediğini kaydeden Özdemir, paylaşımında, kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
Etiketler: Koronavirüs
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