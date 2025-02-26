Parçalı Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2025 15:53

Malatya'da depremzede yetiştiricilere faizsiz kredi imkanı

Malatya'da, depremlerde ahırı zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

Malatya'da depremzede yetiştiricilere faizsiz kredi imkanı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacağı belirtildi.

TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerinin destek programından yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlandığı, proje detayları ve başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında bilgi almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

ETİKETLER
Malatya Deprem
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:10
Karanlık fabrika çağı başlıyor: Neler getirecek, neler götürecek?
16:09
Ulusal Staj Programı başvuruları için son 3 gün
16:03
Katil İsrail ordusu 7 Ekim'de kendi vatandaşlarını öldürmüş olabileceğini itiraf etti
15:57
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
15:34
Zelenskiy, Kırım'ın ilhakının 11. yılında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün uzlaşmaya açık olmadığını belirtti
15:36
Dışişleri kaynakları: Türkiye, barış için ev sahipliğine hazır
Şehit Ömer Halisdemir'in memleketinden Van'a gönül köprüsü kurdular
Şehit Ömer Halisdemir'in memleketinden Van'a gönül köprüsü kurdular
FOTO FOKUS
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ