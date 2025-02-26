Malatya'da depremzede yetiştiricilere faizsiz kredi imkanı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören ve aktif olarak hayvancılığa devam eden yetiştiricilere 20 yıl vadeli 600 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacağı belirtildi.

TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerinin destek programından yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlandığı, proje detayları ve başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında bilgi almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.