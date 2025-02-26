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Türkiye
AA 26.02.2025 13:45

Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 172 milyon metreküp oldu

Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesi 172 milyon metreküpe ulaştı.

Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 172 milyon metreküp oldu
[Fotograf: AA]

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan İslahiye ilçesindeki 455 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesi, geçtiğimiz yıl aynı tarihte 186 milyon metreküpe ulaşırken, bu yıl aynı dönemde 172 milyon metreküpe geriledi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl barajın toplam doluluk oranı yüzde 41 iken, bugün itibariyle bu oran yüzde 38'e düştü. Ancak mevcut sulama için yeterli su kaynağımız bulunuyor." dedi.

Tahtaköprü Barajı, aynı zamanda 22 kuş türünden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

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