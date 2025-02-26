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Türkiye
AA 26.02.2025 08:36

İzmir'de suç örgütüne operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütüne operasyonda 23 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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