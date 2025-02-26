Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Rize ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

3 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor.

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.