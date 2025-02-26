Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.02.2025 05:31

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Artvin, Rize ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Rize ve Ardahan illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

3 kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. 

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı

Çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Yemekten zehirlenen 28 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
Hava sıcaklıkları artıyor
06:37
Filistin: Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getirmek İsrail saldırganlığının bir uzantısıdır
06:34
ABD ulusal kanalı MSNBC, Trump ve İsrail karşıtı sunucunun işine son verdi
06:30
Beyaz Saray: Pentagon'da bir değişim zamanı geldi
06:29
BM, 6 bebeğin soğuktan öldüğü Gazze'ye yardım girişinde çok zorluk yaşandığını doğruladı
06:40
Ramazan ayının ilk teravih namazı cuma günü kılınacak
Kar tatili olan il ve ilçeler
Kar tatili olan il ve ilçeler
FOTO FOKUS
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ