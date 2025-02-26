İstanbul'da yol çöktü, 4 bina boşaltıldı

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta öğle saatlerinde binaların bir kısmı, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere tahliye edildi.

Geri kalan binalarda yaşayanlar ise evlerinde oturmaya devam etti. Bir süre önce mahallede inşaat çalışmaları başladı. Bugün, devam eden çalışmalar nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin incelemelerinde, 4 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.