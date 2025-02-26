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Türkiye
DHA 26.02.2025 00:04

İstanbul'da yol çöktü, 4 bina boşaltıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da devam eden inşaat çalışması sırasında, mahallenin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları meydana geldi. Bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşurken, sokakta çökme olduğu belirlendi. Duvarları çatlayan 4 bina boşaltılırken, binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.

İstanbul'da yol çöktü, 4 bina boşaltıldı
[Fotograf: DHA]

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta öğle saatlerinde binaların bir kısmı, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere tahliye edildi.

Geri kalan binalarda yaşayanlar ise evlerinde oturmaya devam etti. Bir süre önce mahallede inşaat çalışmaları başladı. Bugün, devam eden çalışmalar nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin incelemelerinde, 4 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.

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