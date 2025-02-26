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Türkiye
TRT Haber 26.02.2025 06:46

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kademeli olarak ülke genelinde artması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artıyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması, rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Antalya'da 15, Ankara'da 7, Sinop'ta 10, Samsun'da 7, Erzurum'da -5, Diyarbakır'da 7 derece civarında seyredecek.

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