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Türkiye
AA 26.02.2025 15:04

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ve kocası hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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