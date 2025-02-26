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Türkiye
AA 26.02.2025 14:03

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 19 şüpheli tespit edildi.

Savcılık, Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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