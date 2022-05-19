Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da çöken duvarın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki metruk evin duvarı çöktü. Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çöken duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 1 kişi de 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malatya
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