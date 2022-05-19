Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de, bina tadilatında çalışan Ender Kuyu, üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana gelen olayda, binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı.
Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı. Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.
Etiketler: Kocaeli
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