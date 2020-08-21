Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesinde COVID-19 vakalarının tespit edildiği ifade dildi.
Açıklamada, "Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde COVID-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.
Etiketler: malatya koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:59
Son Haberler
- 22:33
- 22:37
- 22:02
- 22:04
- 21:40
Sıradaki Haber
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz