Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Yellice Adası açıklarında tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Sürüklenerek Yellice Adası'na çıkan 25 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
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