Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aknehir Mahallesi ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: orman yangını hatay büyükşehir belediyesi hataySon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:04
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