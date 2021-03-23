Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 1234 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da bağ evine düzenlenen operasyonda, 1234 litre sahte içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya'da sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir bağ evinde yapılan aramada, varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte İçki
Sıradaki Haber
Rekabet Kurumu 30 uzman yardımcısı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz