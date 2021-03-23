Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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