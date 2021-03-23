ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki boyahane ve iş yerlerine sıçradı.

Kent merkezi ile Arifiye, Akyazı, Sapanca, Geyve ve Hendek ilçelerinden olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araçlar, köpük kulesi ve tankerlerle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çok sayıda su tankeri bölgeye gönderildi. ASEM Mobilyacılar Çarşısı'ndaki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki boyahane ve iş yerlerine sıçradı.

Yangın, iş yerlerindeki ağaç, plastik, tiner ve süngerler nedeniyle kontrol altına alınamayınca iş makinesiyle boyahanenin duvarları yıkılarak alevlere müdahale edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 40 araçla müdahalede bulunduklarını aktararak, "Yangın kontrol altına alındı, sebepleri daha sonra ortaya çıkacaktır. Şu anda yangını söndürmek ile meşgulüz. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ciddi bir yangındır, 4 iş yeri tamamen yandı." ifadesini kullandı.