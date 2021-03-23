Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil kundaklandı
Adana'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.
Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, park halindeki iki otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine genel Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Hasar gören otomobillerde inceleme yapan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.
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