Olay, İnönü Mahallesi Papa Ron Calli Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yürüyen kadının yanına yaklaşarak araçtan inen zanlı, kadının çantasını alıp otomobile binmek istedi.

Ancak araçla çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın, metrelerce sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar da aracın peşinden koşmaya başladı.

Sürüklenme anları kamerada

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kapkaç mağduru kadın direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha iniyor. Çantasını vermemekte direnen kadın ise araçla birlikte sürükleniyor.

Polis aracını görünce kaçtılar

Papa Ron Calli Sokak'tan Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler, olay yerinden kaçmak istedi.

Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler, Elmadağ Caddesi'nde aracı terk edip yaya olarak kaçtılar.

Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri, Dolapdere Caddesi üzerinde yakalandı.

Serbest bırakıldı

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların S.A.T., Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan S.A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.