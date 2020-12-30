Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yılbaşı kısıtlamasının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Baruş, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Gümüşhane'de de cuma namazı kılınacak

Gümüşhane'de de 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Ayrıca, bundan sonra hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan ve cuma namazı kılmak isteyen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma saatinin cuma namazı bitimine kadar uzatılması, 20 yaş altındaki gençlerin ise sokağa çıkış saatinin cuma namazına gidebilecekleri şeklide öne alınabilmesine karar verildi.



