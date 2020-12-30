Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu tespit edildi.
Adrese operasyon yapan jandarma ekipleri 2 ton sahte içki, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 1 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirdi.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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