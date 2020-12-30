Yeni yıl yaklaştı, altın ve pırlanta satışlarında artış yaşandı.

Bazı firmalar internet satışlarında indirime gitti. Online alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde mağduriyetler yaşanmaya başladı.

'Pırlanta diye normal taşlı fotoğraf paylaşıyorlar'

Dolandırıcılar, kurdukları internet sitelerinden sahte ürünleri gerçek görünüme kazandırarak satıyor ve kampanyalar adı altında 5 bin liraya sattıkları ürünün değeri aslında sadece 5 lira.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gerçek bir pırlanta yüzük diye normal taşlı 14 ayar ya da 8 ayar bir yüzüğün orada fotoğrafını paylaşıyor. Siz burada o ürünü fiziken görmediğiniz için, sertifikası da olmadığı için sadece sosyal medyadan fotoğrafa aldanarak hemen sipariş veriyorsunuz" dedi.

'Ürünler incelenmeli, sertifikası olmasına dikkat edilmeli'

Uzmanlar internetten altın ve pırlanta alacakları uyarıyor.

"Müşteriler kuyumcu hesaplarına girerek, ürünü yerinde inceleyerek, faturasını alarak işlem yapması gerekiyor. Bu ürünün üzerinde kaç karat taşı var, bunun madeni kaç ayar altın bunu alenen yazan ürünün kimliği olan sertifikasının olması gerekiyor."

Uzmanlar, altın fiyatlarının belli bir standardı olduğunu söylüyor.

