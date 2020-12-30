Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Bigadiç ilçesinin Güvemçetmi Mahallesi'nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıktı.
Mahallede temaslı kişilerin de bulunması üzerine mahalle bugünden itibaren karantinaya alındı.
Salgının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan karantinada, mahallelinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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