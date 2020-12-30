Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen, 2018 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında hayata geçirilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle katıldığı müzenin açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, kentte birçok endüstriyel miras yapılarının bulunduğunu, bu değerlerin korunması, yaşatılması, ön plana çıkarılarak tanıtılması yönünde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kömür üretim süreçlerinde kullanılan tarihi yapıların sanat, kültür ve sosyal alanlarda turizme kazandırılması amacıyla bölgedeki tescilli yapıların bulunduğu alan üzerinde "Üzülmez Kültür Vadisi Projesi" adı altında çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Tutulmaz, "Bölgemizdeki madencilik, işçi kültürü, endüstri mirasımızın ve kültürel farklılıklarımızın korunarak yaşatılmasına ve tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi de TTK'nin kuruluşundan günümüze bütün yönleriyle ele alındığı, bilgi, belge ve materyallerle desteklendiği geleceğe yön verecek bir ihtisas müzesi olarak kentin sosyoekonomik gelişmesine öncülük edecektir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da kentteki birçok insanın alın terini ortaya koyarak taş kömürünü uzun yıllardır yer yüzüne çıkardığını aktararak, "Endüstriyel mirasın yaşatılması anlamında kent adına ne yapılsa azdır. Böyle bir eseri şehrimize kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Kurumun bünyesinde yaşanan hatıraları yaşatmak zorundayız" dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından müze gezildi.