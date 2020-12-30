Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 630 metre çapında dev obruk
Konya'nın Karapınar ilçesinde uydu görüntüleri incelenerek 630 metre çapında devasa bir obruk tespit edildi. Bunun üzerine yetkiler harekete geçti. Obruğun üzerinden geçen yolun güzergahını değiştirmek için çalışma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesine 26 kilometre uzaklıkta, Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu mevkii arasında, 630 metre çapında dev obruk tespit edildi.
Dev obruk sebebiyle yolun güzergahı değiştirilecek
Uydudan tespit edilen obruğun, Karapınar'ı Aksaray'a bağlayan yolun altında olması yetkilileri harekete geçirdi.
Karapınar Belediyesi yolun güzergahını değiştirme kararı aldı.
Belediye ekipleri, obruğun etrafından geçmesi planlanan yeni yolun yapımı için çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarına başladı.
Obruğun gelişimi incelenecek
Uzmanlar, obruğun gelişiminin sonlanmadığını belirtiyor.
Yapılacak jeofizik çalışmalarla, obruğun hareketine devam edip etmeyeceği belirlenecek.
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz