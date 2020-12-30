Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu T.G, tabancayla Kenan Özkan Hüsük'e ateş etti.
Hüsük olay yerinde hayatını kaybetti, darbedilen T.G. ile Y.G. de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz