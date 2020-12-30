Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki aramada sağ ön kapıya gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Otomobildeki zanlılar gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: Narkotik
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