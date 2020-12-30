Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler'de meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Avcılar istikametine ilerleyen midibüs, Esenyurt Gişeler'den çıkacağı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarptı.

Yola devrilen midibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, kaza bölgesinde yoğun trafik oluştu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi çevrede bulunan hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı 3 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin yola devrilen midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.